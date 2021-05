Am heutigen Mittwochabend veröffentlicht Nvidia die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2022 (bis 2.Mai). DER AKTIONÄR hat für Nvidia-Aktionäre alle Details zusammengefasst, die im Rahmen der Zahlenveröffentlichung für Anleger wichtig werden könnten. So erwarten Analysten, dass Nvidia seinen Umsatz um 76 Prozent auf 5,47 Milliarden Dollar steigern kann. Beim Gewinn je Aktie rechnen die Experten mit 3,33 Dollar, was einer Steigerung von 82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde.

