Der S&P500 befindet sich aktuell weiterhin in einem Pullback an die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals. Zuvor hat der Index bereits eine rote Tageskerze ausgebildet und zeigt auch am heutigen Mittwoch im frühen Handel weiter Schwäche. Aktuell notiert der S&P 500 am heutigen Mittwoch im Bereich von 4.190 Punkten. Dreht der S&P 500 wieder nach unten ab, wäre mit einem Rücklauf bis zunächst zum 10er-EMA zu rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...