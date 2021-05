Everfuel hat in dieser Woche wieder von sich reden gemacht. Am Dienstag gab die Nel-Beteiligung den Bau von 19 Wasserstofftankstellen bis Ende 2023 in Dänemark bekannt. Somit ist die Planungsphase für das skandinavische H2-Tankstellennetz abgeschlossen. Am Mittwoch veröffentlichte das Unternehmen zudem die Zahlen zum ersten Quartal 2021.Die Nel-Beteiligung hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Gesamtumsatz von 191.000 Euro erwirtschaftet. Das EBITDA lag bei minus einer Million Euro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...