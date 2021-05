Durch das gestern erfolgte zweite Closing wurde die in einer komplexen Transaktionsstruktur vollzogene Übernahme von sämtlichen Anteilen an der Pyramid Computer GmbH (Pyramid) durch die mic AG (ISIN: DE000A254W52) erfolgreich - und sogar früher als ursprünglich geplant - abgeschlossen. Der Vorstand der mic AG hat zu diesem Zweck den Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2020 umgesetzt und mit Zustimmung des Aufsichtsrats die abschließende Sachkapitalerhöhung durchgeführt. An die Verkäufer um die Pyramid-Gründer und -Gesellschafter Niko Hensler und Frieder Hansen werden 6.841.290 neue Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...