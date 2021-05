An den Börsen wissen die Investoren nach wie vor noch nicht, wohin die Reise kurzfristig geht. Mal streben die Kurse nach oben, weil die Inflationsgefahr gebannt scheint, dann sorgen neue Sorgen wieder für das Gegenteil. Auf Unternehmensebene spielt die Musik bei Einzelstorys. So werden BYD und Xinyi Solar in den altehrwürdigen Hang Seng aufgenommen. Das dürfte das Kaufinteresse erhöhen. Zahlen gab es auch von Voyager Digital, bekannt aus dem Team FINANZDIVA in unserer Börsenshow. Die Zahlen waren erstklassig, die Aktie legt heute ordentlich zu. Heute nachbörslich gibt es Zahlen von Nvidia. Zudem hat der Chipspezialist einen Aktiensplit angekündigt. Einhell gehört zu den Corona-Profiteuren hierzulande und ist noch nicht am Ende der Reise angekommen. Das können Sie sich zunutze machen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.