DJ RWE gründet Kompetenzzentrum in Wales

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE bündelt Technologien zur Dekarbonisierung in einem "Net-Zero"-Kompetenzzentrum in Wales in Großbritannien. Der Start des Kompetenzzentrums in Pembroke stelle eine wichtige Initiative zur Dekarbonisierung der walisischen Industrie dar, so das DAX-Unternehmen. Mit dem Gaskraftwerk Pembroke als Herzstück soll das Zentrum das "Know-how" von RWE mit Offshore-Wind, Gaskraftwerken und dem Wasserstoff-Geschäft nutzen, um Wege zur Klimaneutralität aufzuzeigen.

Experten aus dem gesamten Konzern sollen gemeinsam mit dem Zentrum den Einsatz moderner Technologien prüfen, um Wales auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 zu unterstützen. Grundpfeiler des Zentrums sollen die Erzeugung von grünem Wasserstoff, einschließlich Machbarkeitsstudien zur Errichtung einer Elektrolyse-Anlage am Standort Pembroke sein, die Entwicklung von schwimmenden Offshore-Windkraftanlagen in der Keltischen See und die Dekarbonisierung des Kraftwerks Pembroke.

"Der Standort hat die Voraussetzung, ein Technologie-Hub für Dekarbonisierung zu werden, so Tom Glover, RWE UK Country Chair. "Es gibt Möglichkeiten für schwimmende Offshore-Windparks, Flächen für große Elektrolyse-Anlagen, Gas- und Stromnetzanbindung und ein Gaskraftwerk für die zuverlässige und flexible Stromversorgung."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2021 10:31 ET (14:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.