Das Thema Urlaub rückt für die meisten Deutschen wieder in greifbare Nähe. In dieser Branche kommt man nicht an einem der größten Reiseveranstalter TUI vorbei.Corona hat in diesem Chartbild verheerende Spuren hinterlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktienwerten konnten die "Corona-Tiefs" noch nicht überboten werden. Dies verwundert in der allgegenwärtigen Reisesituation keineswegs.Was für den langfristigen Investor ein Graus ist, ist für den Trader ein Paradies. Über zu wenig Bewegung kann man sich bei TUI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...