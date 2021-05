Wochenlang wurde spekuliert, nun ist der Milliarden-Deal perfekt. Der weltgrößte Online-Händler Amazon kauft die Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios. Mit der Übernahme will der Online-Riese sein Unterhaltungsgeschäft stärken und so den Abstand auf die Streaming-Riesen Netflix und Disney+ verkürzen. Der Kaufpreis für die MGM-Filmstudios beträgt 8,45 Milliarden US-Dollar. Zuletzt hatte es in den Medien Spekulationen über einen solchen Deal gegeben, der den Streaming-Dienst 'Prime Video' des Internet-Riesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...