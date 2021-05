26.05.2021 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com. Bitte weitersagen: https://www.boerse-social.com/gabb.) 12:01 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Andreas Grassauer, Marinomed Biotech AG. Thema: Biotech-Unternehmen Marinomed konnte den Umsatz in Q1 2021 mit 2,2 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Das liegt vor allem am Carragelose Nasenspray, das laut aktueller Studien auch gegen eine Ansteckung mit COVID-19 hilft. Das Mittel könnte vor allem eine Lösung sein für diejenigen, die sich nicht impfen lassen ...

