Die US-Rohöllagerbestände änderten sich in der Woche zum 21. Mai um 1,7 Mio. Barrel, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Wochenbericht der US Energy Information Administration (EIA) hervorgeht. Die Schätzung der Analysten lag bei einem Rückgang von 1,05 Mio. Barrel. Reaktion des Marktes Das Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) erholte ...

