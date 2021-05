Nach der heftigen Korrektur in der Vorwoche wagen sich die Investoren langsam zurück in den Kryptomarkt: Am Mittwoch dominieren wieder die grünen Vorzeichen. Doch für endgültige Entwarnung ist es noch etwas zu früh. Von seinem erneuten Dip in den Bereich von 31.200 Dollar am Sonntag hat sich der Bitcoin-Kurs zuletzt wieder deutlich erholen und am Mittwochvormittag zeitweise die Marke von 40.000 Dollar zurückerobern können. Zwar ist er seitdem wieder etwas zurückgekommen und Kursplus auf 24-Stunden-Sicht ...

