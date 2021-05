Der zweitgrösste US-Autobauer will bis 2030 über 30 Mrd Dollar in neue Elektroautos und die Entwicklung von Batterien investieren.Detroit - Ford weitet unter dem Druck schärferer Klimavorgaben seine Investitionen in die Elektrifizierung massiv aus. Der zweitgrösste US-Autobauer kündigte am Mittwoch an, die Ausgaben für neue Elektroautos und die Entwicklung von Batterien bis 2030 um mehr als ein Drittel auf über 30 Milliarden Dollar zu steigern. Bisher waren 22 Milliarden Dollar eingeplant. Nach Ansicht von Analysten muss der...

