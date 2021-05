Die Wiener Börse hat die Sitzung am Mittwoch etwas leichter beendet. Der Leitindex ATX schloss um 0,13 Prozent leichter auf 3.438,33 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,10 Prozent auf 1.747,34 Zähler. In der Früh hatte der ATX noch im Plus gelegen, rutschte dann klar ins Minus ab und grenzte die Verluste gegen Handelsschluss wieder ein.Der Datenkalender war zur Wochenmitte spärlich ...

