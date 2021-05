Die CA Immo hat im 1. Quartal die Kennzahlen steigern können. Das Neubewertungsergebnis stand zum Stichtag bei 63,3 Mio. Euro und fiel damit signifikant besser aus verglichen mit dem Referenzwert des Vorjahres (31.3.2020: -11,1 Mio. Euro). Für die positive Entwicklung im ersten Quartal zeichnete laut CA Immo das Entwicklungsprojekt "Upbeat" in Berlin verantwortlich. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) summierte sich auf 68,7 Mio. Euro und lag damit in erster Linie bedingt durch das höhere Neubewertungsergebnis deutlich über dem Vorjahreswert in Höhe von 46,6 Mio. Euro. Der Wert des Immobilienvermögens liegt bei 5,7 Mrd. Euro erhöht werden. Das Unternehmen verbuchte im 1. Quartal eine Steigerung der Mieterlöse um 1,8 Prozent auf 63,6 Mio ....

