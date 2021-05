Am Samstag kam es bei Virgin Galactic zur Sensation. Dem Raumfahrtunternehmen ist der erste bemannte Flug am Rande der Atmosphäre geglückt. Virgin rückt damit seinem Ziel, Weltraumtourismusflüge anzubieten, immer näher. Die Aktie zieht seitdem stark an. Jetzt hebt auch ein Analyst seinen Daumen und gibt zudem interessante Einblicke.Virgin Galactic Holdings ist in der Lage, von einem möglicherweise acht Milliarden schweren Markt zu profitieren, in dem es noch nicht viel Konkurrenz für hochkarätige ...

