Auf CNBC erklärte Mary C. Daly, Präsidentin und CEO der Federal Reserve Bank of San Francisco, dass es bei "vorübergehend" nicht um den Zeitpunkt geht, sondern darum, was den Anstieg der Inflation antreibt. Wichtige Zitate Daly sieht keine Anzeichen dafür, dass die Preise langfristig und kontinuierlich steigen. 'Die Hauspreise werden durch eine starke ...

