Büros des Unternehmens in Polen werden für Engagement bei der Förderung einer freundlichen, emotional gesunden Arbeitsumgebung gewürdigt

SoftServe, eine führende digitale Autorität und Beratungsfirma, wurde vom Mental Health at Work Institute als mit Gold zertifiziertes Unternehmen anerkannt. Das Institut ist eine Gruppe unabhängiger, landesweit tätiger Fachleute, die für Unternehmen psychologische Hilfe anbieten und Wissen zum Thema psychische Gesundheit weitergeben. Das Gold Certificate des Instituts wird an Organisationen vergeben, die Programme für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden in ihre Unternehmenskultur integriert haben, um eine von Empathie geprägte, emotional gesunde Arbeitsumgebung zu fördern.

"Mit unserer Tätigkeit schaffen wir eine einzigartige, hoch leistungsfähige Arbeitsplatzkultur auf der Grundlage von Vertrauen und Respekt", sagte Agnieszka B. Dabrowska, Leiterin des Wroclaw DevCenter bei SoftServe Poland. "Das Gold Certificate for Mental Health at Work ist ein Zeichen für potentielle Mitarbeitende, dass sich SoftServe um das Wohlbefinden seiner Mitarbeitenden kümmert. Wir möchten, dass sie stolz darauf sind, zu unserem Team zu gehören."

Das psychische Wohlbefinden ist Teil der am Menschen orientierten Unternehmenskultur von SoftServe, in der die Partner des Unternehmens in die Lage versetzt werden sollen, produktiv und kreativ zu sein, positive Beziehungen mit anderen aufzubauen, Stress besser zu bewältigen und sinnvolle Beiträge zu leisten. Im Zentrum dieser Unternehmenskultur steht das Programm des Unternehmens für psychische Gesundheit, das im Jahr 2019 gestartet wurde und konzipiert wurde, um die emotionale Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf dem Abbau von Stress, einer gesunden Work-Life-Balance und der Vermittlung der Wichtigkeit von emotionaler, mentaler und verhaltensbezogener Gesundheit.

Bisher hat SoftServe international über 50 Veranstaltungen zum psychischen Wohlbefinden organisiert von Online-Bildungspanels über Teamentwicklung und Achtsamkeit bis hin zu Meditation und Yogaaktivitäten. Bei den Veranstaltungen, die von über 9.500 Menschen besucht wurden, haben über 30 Fachleute mitgewirkt.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir präsentieren, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

