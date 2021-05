DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 15.463 Pkt - Platzierung belastet Puma

FRANKFURT (Dow Jones)--Puma wurden im nachbörslichen Handel am Mittwoch zeitweise fast 4 Prozent niedriger getaxt, nachdem Kering die Platzierung eines Pakets von rund 8,9 Millionen Puma-Aktien angekündigt hatte. Der französische Luxusgüterkonzern nutzte den jüngsten Anstieg der Puma-Aktie auf ein Allzeithoch. Allerdings hätten viele institutionelle Anleger den Kursrückgang auch wieder zum Kauf genutzt, so ein Händler, der von lebhaften Umsätzen in Puma berichtete. Am späten Abend notierte die Aktie noch gut 2 Prozent niedriger.

Lebhaft ging es nach Aussage des Händlers auch in Bayer zu, die um 2,3 Prozent nachgaben. Ein US-Gericht hatte den Antrag des Konzerns zurückgewiesen, mögliche künftige Klagen auf Schadensersatz im Zusammenhang mit dem Unkrauftvernichtungsmittel Roundup durch eine Vergleichszahlung abzuwenden.

Uniper zeigten sich derweil wenig bewegt von einem Bericht, wonach das Unternehmen den Verkauf seiner russischen Kraftwerke erwägt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.463 15.451 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

