VERIF.i ermöglicht standardisierte Laborinspektionen vor Ort zur Überprüfung der Einrichtungen, des Personals und der Abläufe bei Anbietern von regulierten Forschungsdienstleistungen

Scientist.com, der führende Marktplatz im Bereich Forschung und Entwicklung für die Pharmaindustrie, hat heute bekannt gegeben, dass VERIF.i, das neue Programm zur Prüfung von Anbietern im Voraus, mit der erfolgreichen Durchführung einer Begutachtung der Biomaterialbank-Einrichtungen von Boca Biolistics offiziell angelaufen ist. VERIF.i wurde entwickelt, um beiden Seiten des Scientist.com-Marktplatzes zu helfen. Vorabprüfungen helfen Anbietern wie Boca Biolistics, ihre Qualität und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, während Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche regulierte Dienstleistungen schneller, zuverlässiger und mit weniger Risiko auswählen können.

"Wir waren schon immer von der Qualität unserer Anlagen und des Personals, das sie betreibt, überzeugt", erklärte Joseph Mauro, Chief Vision Officer bei Boca Biolistics. "Mit VERIF.i können wir unsere Fachkompetenz aktuellen und zukünftigen Kunden auf dem Marktplatz von Scientist.com sowie unserem bestehenden Kundenkreis außerhalb der Plattform unter Beweis stellen."

Boca Biolistics ist ein hybrides Auftragsforschungsinstitut (contract research organization, CRO) mit einer integrierten Biomaterialbank für die Biowissenschaften, das sowohl zentrale Labortests als auch Dienstleistungen für klinische Studien anbietet. Das Unternehmen beschafft menschliche Bioproben aus der ganzen Welt und setzt diese für die kommerzielle Produktentwicklung und Fortschritte in der Präzisionsmedizin ein. VERIF.i ermöglicht Boca Biolistics und anderen Anbietern von regulierten Forschungsdienstleistungen, ihre Standards anhand von vordefinierten Kriterien, die für die Biopharmaindustrie entwickelt wurden, anzugeben und diese dann durch unabhängige, externe Prüfer im Rahmen einer Inspektion vor Ort bestätigen zu lassen.

"Begutachtungen vor Ort sind teuer, ressourcenintensiv und zeitaufwendig, sowohl für Kunden als auch für Anbieter", so Matt McLoughlin, Sr. VP der Bereiche Categories und Compliance bei Scientist.com. "VERIF.i standardisiert und vereinfacht den Prozess für beide Marktseiten. Anbieter können sich so von ihren Mitbewerbern abheben, während Kunden einen wertvollen, unvoreingenommenen Einblick in die Einrichtungen, das Personal und die Abläufe eines Anbieters erhalten können."

VERIF.i ist eine Erweiterung der preisgekrönten COMPLi-Lösung von Scientist.com. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientist.com/verifi/

Über Boca Biolistics

Boca Biolistics ist ein hybrides CRO, das ein vertikal integriertes Modell nutzt, um eine Biomaterialbank für die Biowissenschaften mit branchenführenden klinischen und molekularen Datensätzen aufzubauen. Unsere kommerzielle Biobank verfügt über mehr als 800.000 Proben, die sowohl für F&E als auch für klinische Studien zur Verfügung stehen. Unser durch CLIA/CAP akkreditiertes Referenzlabor ermöglicht sowohl klinische Tests als auch Forschungstests für Diagnostikzwecke und die Pharmaindustrie. Unser CRO bietet ganzheitliche Dienstleistungen sowohl für diagnostische als auch für biopharmazeutische klinische Studien.

Weitere Informationen finden Sie unter bocabio.com.

Folgen Sie uns auf unserer LinkedIn-Seite.

Über Scientist.com

Scientist.com ist der führende KI-basierte Marktplatz für externe Forschung und Entwicklung in der pharmazeutischen Industrie. Der Marktplatz vereinfacht die F&E-Beschaffung, spart Zeit und Geld, reduziert Risiken und bietet Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten größten Pharmaunternehmen der Welt, mehr als 80 Biotech-Unternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH).

Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

Folgen Sie Scientist.com über die sozialen Medien: LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook und Instagram

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210526006167/de/

Contacts:

Sean Preci

Kommunikationsleiter

+1 858 455 1300, Durchwahl 401

marketing@scientist.com