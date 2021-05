Changsha, China (ots/PRNewswire) - Die 19. jährliche Forbes Global 2000-Liste (https://www.forbes.com/global2000) listet die größten börsennotierten Unternehmen der Welt nach Kennzahlen wie Marktwert, Umsatz, Gewinn und Vermögen auf. SANY, auf Platz 468, ist der erste unter den Schwermaschinenherstellern in China und der zweite in der Welt, nach Caterpillar.In diesem Jahr kletterte SANY um 235 Plätze nach oben und wurde zum ersten Mal in den Forbes TOP500 Club aufgenommen, mit einem Jahresumsatz von 14,4 Mrd. USD, einem Ertrag von 2,2 Mrd. USD, einem Vermögenswert von 19,3 Mrd. USD und einem Marktwert von 41,2 Mrd. USD.Trotz des Rückgangs des Weltmarkts für Baumaschinen um 27 %, als die COVID-19-Pandemie im ersten Quartal 2020 begann - der bisher größte Schlag für den Globus im 21. Jahrhundert - hat das Unternehmen ein stetiges Wachstum beibehalten, mit einem visionären globalen Geschäftslayout und einer abgerundeten Betriebs- und Geschäftsführungsstrategie.SANY behielt im ersten Quartal 2021 eine gute Wachstumsdynamik bei. Der Quartalsumsatz von SANY erreichte 5,17 Mrd. USD, was einer Steigerung von 90 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Hauptproduktlinien des Unternehmens entwickeln sich weltweit weiterhin gut und festigen die führende Position von SANY in der Branche.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1518613/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgPressekontakt:Di Wu86-18890074901Original-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/4925340