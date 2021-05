DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. Mai

=== *** 06:45 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 1Q, Grünwald *** 08:00 CH/Handelsbilanz April zuvor: +3,881 Mrd CHF *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: -8,8 Punkte 08:30 DE/Bayer AG, Telefonkonferenz zum Themenkomplex Glyphosat *** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, Online-HV 09:00 DE/Handelsblatt, Abschluss digitaler Wasserstoff-Gipfel (seit 26.5.) *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 1Q 10:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Online-HV 10:00 DE/LEG Immobilien SE, Online-HV 11:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Online-HV 11:00 DE/United Internet AG, Online-HV 11:00 DE/Amadeus Fire AG, Online-HV *** 11:45 DE/Bundeswirtschaftsminster Altmaier, französischer Wirtschaftsminister Le Maire, Statement nach dem virtuellen Deutsch-Französischen Wirtschafts- und Finanzrat, Berlin *** 11:45 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz von EU-Kommission und EZB zu finanzieller Integration 12:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Bornheim 12:00 DE/Hornbach Baumarkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Bornheim 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftminister Altmaier (13:00), "Rede zur Inbetriebnahme der Nordlink-Stromtrasse", Berlin *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Ministerpräsidenten, Impfgipfel (per Videokonferenz), Berlin *** 14:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede (virtuell) anlässlich des 70-jährigen Bestehens des Instituts der deutschen Wirtschaft *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +6,6% gg Vq 4. Quartal: +4,3% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +4,1% gg Vq 4. Quartal: +2,0% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: revidiert: +1,0% gg Vm vorläufig: +0,5% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 425.000 zuvor: 444.000 *** 15:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Forum New Economy *** 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Gespräch mit Laurence Tubiana, CEO of European Climate Foundation, at Global Solutions Summit/Forum New Economy *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco - DE/Gerry Weber International AG, Ergebnis 1Q, Halle/Westfalen - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Teilnahme am EU-Rat "Wettbewerbsfähigkeit", Brüssel ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

