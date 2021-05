Weitere Abgaben stellten sich gestern im DAX ein. Dabei wurde das GAP zu Freitag geschlossen. Droht damit nun der Rücklauf zur alten DAX-Range? Das GAP im DAX wurde gestern geschlossen, damit beginnt das Warten auf den nächsten Impuls am Markt wieder. So gut funktioniert das GAP-Trading Nach dem GAP zum Wochenstart, was wir über Pfingsten durch den Pfingsmontag bekamen, tat sich der Markt auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...