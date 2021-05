Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach dem Rückschlag vom Rekordhoch zeichnet sich im Dax am Donnerstag zunächst nur wenig Bewegung ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit 15 450 Punkten auf Vortagesniveau. Wie bereits in der Vorwoche und Mitte April tut sich der Dax schwer an der Hürde von 15 500 Punkten. Nach dem Rekordhoch vom Dienstag bei 15 568 Punkten ...

