Wiesbaden - Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ist im April 2021 gegenüber dem Vormonat etwas zurückgegangen. Der nominale Umsatz verringerte sich saison- und kalenderbereinigt gegenüber März 2021 um 1,1 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mit.



Der Umsatz liegt allerdings mit +6,5 Prozent weiterhin deutlich über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. Die Umsatzentwicklung für März 2021 gegenüber dem Vormonat wurde anhand der vollständigen Daten von +5,7 Prozent um 0,5 Prozentpunkte nach oben auf +6,2 Prozent revidiert.

