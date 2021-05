Berlin (ots) - Große Fortschritte bei der Sanity Group: Während der pharmazeutische Arm der Gruppe den Launch eines eigenen Medizinalcannabis-Produktsortiments feiert, entsteht in Hessen für die gesamte Gruppe derzeit eine EU-GMP-konforme Forschungs- und Produktionsanlage für Cannabis-Extrakte. Die Sanity Group fügt damit zwei weitere entscheidende Puzzlestücke auf ihrem Weg zu einem holistischen Pharma- und Lifescience-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Cannabinoide und Naturwirkstoffe hinzu.Der medizinische Arm der Sanity Group, der auf die Entwicklung und den Vertrieb von cannabinoidbasierten Arzneimitteln für den europäischen Markt spezialisiert ist, hat seine ersten beiden eigenen Medizinalcannabis-Produkte zur Verschreibung gelauncht. "Wir möchten damit einen wichtigen Beitrag zur Patienten-Versorgungssicherheit mit hochqualitativen Cannabinoid-Arzneimitteln für den Medizinalcannabis-Markt in Deutschland leisten", sagt Sanity-Group-Gründer und Geschäftsführer Fabian Friede. Das Sortiment an Cannabisblüten und -extrakten wird unter der Marke Vayamed vertrieben und nach und nach sinnvoll erweitert. "Dabei ist uns eine kontinuierliche Lieferfähigkeit unserer Produkte ein besonderes Anliegen", so Friede weiter.Neu an Bord der Vayamed-Geschäftsführung ist Jan Witte. Er verstärkt ab sofort die Führungsriege der Sanity Group im medizinischen Bereich als Co-Geschäftsführer der Vayamed GmbH sowie als Medical Director bei der Sanity Group. Der Hämatologe und Onkologe kommt mit langjähriger Praxiserfahrung als behandelnder Arzt und Führungserfahrung in der pharmazeutischen Industrie mit Kenntnissen in klinischer Forschung, Market Access und Public-Affairs-Management zum Medizinalcannabis-Spezialisten aus Berlin. Witte war Sachverständiger zum Thema medizinisches Cannabis im Gesundheitsausschuss des Bundestages und ist Mitglied im wissenschaftlichen Beirat im Branchenverband Cannabiswirtschaft e. V. sowie Beiratsmitglied der digitalen Krebs-Selbsthilfe Yeswecan!cer.Aufbau einer Forschungs- und ProduktionsstätteNeuigkeiten gibt es auch auf anderer Ebene: Mit dem Bezug einer Forschungs- und Produktionsstätte bei Frankfurt a. M. setzt die Sanity Group ihren Weg hin zu einem holistischen Pharma- und Lifescience-Unternehmen konsequent fort. Auf dem Gelände eines ehemaligen Weinguts entstehen aktuell die ersten Produktionsanlagen für Wellbeing- und medizinische Cannabis-Extrakte 'Made in Germany'. Als Extrakte bezeichnet man die chemisch aus der Pflanze gewonnenen wesentlichen medizinisch aktiven Bestandteile von Cannabis in konzentrierter Form. Die neue Anlage soll als Science- und R&D-Hub für die gesamte Gruppe dienen und von dort aus Innovationen in der Anwendung von Cannabinoiden für Medizin und Gesundheit für Menschen nutzbar machen.Über die Sanity GroupDie Sanity Group hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensqualität von Menschen durch den sinnvollen Einsatz von Cannabis zu verbessern. Im Fokus stehen dabei neben Arzneimitteln auch Wellbeing- und Kosmetikprodukte auf Cannabinoidbasis. Parallel arbeitet und forscht die Sanity Group zudem an neuen Medizinprodukten, innovativen Dosierungsformen sowie technologischen Produkten und Dienstleistungen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur. Die Sanity Group wurde 2018 von Finn Age Hänsel und Fabian Friede gegründet und beschäftigt mittlerweile ein Team von über 80 Mitarbeiter:innen. Mehr Informationen unter sanitygroup.com.Pressekontakt:Thilo GröschSr Communications ManagerE-Mail: thilo.groesch@sanitygroup.comPhone: +49 (0)30 80093764Original-Content von: Sanity Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142741/4925383