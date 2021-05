DJ EUREX/Bund-Future zum Start in Europa gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Gut behauptet notiert der Bund-Future am Donnerstag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Gegen 8.01 Uhr steigt er um 4 Ticks auf 170,29 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,30 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,34, das -tief bei 170,24 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 5.413 Kontrakte.

Die technische Lage hat sich zuletzt etwas gebessert, denn der Bund-Future hat den März-Abwärtstrend beendet. Das geschah allerdings bei dünnen Umsätzen.

"Die nächste Hürde ist jetzt bei knapp 171,00 zu finden", heißt es bei der Helaba. Hier lägen das markante Hoch vom 7. Mai sowie das 61,8-Prozent-Fibonacci-Retracement der im März gestarteten Abwärtsbewegung.

Impulse könnten am Nachmittag von den US-Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter ausgehen sowie von den wöchentlichen Daten zum US-Arbeitsmarkt. Daneben stehen weitere Daten zum US-Immobilienmarkt im Blick und damit die Frage, inwieweit der jüngste Renditeanstieg die Stimmung dort bereits dämpft.

May 27, 2021

