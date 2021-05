DJ EUREX/DAX-Future weiter im Trading-Markt

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der Juni-Kontrakt verliert gegen 8.08 Uhr 18,0 auf 15.438 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 15.449 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.456 und das Tagestief bei 15.419 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.376 Kontrakte.

Den bisherigen Ausbruchsversuchen auf der Oberseite fehlte die Volumen-Unterstützung, auch weil viele Marktteilnehmer anscheinend im Pfingsturlaub sind. Damit dürfte der Trading-Markt noch anhalten. Widerstand ist das jüngste Allzeithoch bei 15.600 Punkten. Sollte der Future mit hohem Umsatz über 15.600 Punkte steigen, wäre das ein Hausse-Fortsetzungssignal, wie ein Marktteilnehmer sagt.

