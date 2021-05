In Deutschland herrscht nach den jüngsten Einschätzungen zum Konsumklima eine konjunkturelle Aufbruchstimmung. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juni einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf minus 7,0 von revidierten minus 8,6 Punkten im Vormonat. Zunächst hatten sie für Mai noch einen Wert von minus 8,8 Zählern berichtet. Die Erholung im Juni fällt aber weniger kräftig aus als erwartet, denn die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten auf Basis der ursprünglichen Zahlen eine Zunahme auf minus 5,0 Zähler angenommen.



Der Indikator Konjunkturerwartung markiert nach einem Plus von knapp 34 Punkten mit 41,1 Zählern den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren. Im Sog sprunghaft angestiegener Konjunkturaussichten legte die Einkommenserwartung um 10,2 auf 19,5 Punkte zu. Dagegen erleidet die Anschaffungsneigung nach drei Anstiegen in Folge moderate Einbußen um 7,3 Zähler auf 10 Punkte.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



