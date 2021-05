Die Aktien von Gamestop und AMC haussieren weiter. Bei Gamestop tut sich was in Sachen NFT. Bayer will endlich Klarheit in Sachen Glyphosat und überlegt einen Verkaufsstop für US-Privatkunden. Gamestop und AMC Gamestop und AMC haussieren weiter. Waren die beiden Aktien vorgestern 16,3 Prozent und 19,9 Prozent gestiegen, so konnten sie gestern im regulären Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...