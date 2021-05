London (ots/PRNewswire) - Die Active-Audio-Technologie soll helfen, durch persönliche und Umweltfaktoren bedingten Stress zu reduzieren.Bio Music One ist eine in hauseigene Musikproduktionen integrierte Active-Audio-Technologie. Sie verbreitet Schallschwingungen mit anerkannten wohltuenden bioaktiven Eigenschaften. Diese Schwingungen können dabei helfen, Stress abzubauen, den Zugang zu neuem Bewusstsein zu erleichtern und Körper und Geist unter allen Umständen in Einklang zu bringen.Studien der WHO zufolge steigen Stress, Depression und Angst in der gesamten Gesellschaft an. Einer von drei Erwachsenen zeigt Anzeichen von psychischer Belastung. Bei den Jüngeren erhöht sich diese Zahl auf 1 von 2. Alle sind betroffen, im Privatleben ebenso wie im Beruf. Die Bereiche Bildung, Medizin und Wirtschaft verzeichnen ein weit verbreitetes Burnout in Fachkreisen, das viele dazu veranlasst, Bedenken zu äußern und Fragen zu stellen.Bio Music One zielt darauf ab, für mehr Ausgeglichenheit und Wohlbefinden zu sorgen. Seine Verwendung erfordert keine besonderen Anstrengungen. Bio Music One kann jederzeit und überall, zu Hause, in der Arbeit oder in der Freizeit über zwei wichtige Hörmodi zum Einsatz kommen:1. Inaudible and Continuous Mode (Nicht bewusst hörbar und Kontinuierlich), um einen anhaltenden Stressabbau zu begünstigen, ohne die Alltagsaktivitäten zu stören2. Conscious Listening Mode (Bewusster Hörmodus), um den Stressabbau zu beschleunigen und das Bewusstwerden beim aufmerksamen Anhören eines Titels oder eines Albums zu erleichternÜber eine intuitive Verwendung in ihrem eigenen Tempo und nach ihren Bedürfnissen können die Benutzer bemerkenswerte positive Änderungen auf persönlicher, zwischenmenschlicher und beruflicher Ebene feststellen. Zahlreiche Schalltests stellen dies unter Beweis und mehr als 6000 Erfahrungsberichte bestätigen es. Ruhigerer Geist, erholsamerer Schlaf und wieder gewonnene Vitalität für Privatleben und Arbeit sind nur ein paar der positiven Auswirkungen, von denen Tausende von Benutzern berichtet haben.Die Benutzer können jetzt die Bio Music One App herunterladen und sich selbst über einen kostenlosen Titel, das befreiende "Bio Active Listening", von den Vorteilen überzeugen.App Store (nur iPhone): https://apps.apple.com/app/id1568299561Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=biomusicone.comÜber Bio Music One:Bio Music One ist das Ergebnis von 20 Jahren Forschung und Entwicklung. Der Vorgang wird in einem Aufnahmestudio unter optimalen Bedingungen im Stile eines wissenschaftlichen Labors durchgeführt, um musikalische Kreationen mit bioaktiven Wirkungen zu produzieren. Wir sind führende Experten bei der Identifizierung von Schallschwingungsemissionen und sequenzieren sie auf eine wohltuende Weise für Mensch, Tier und Umwelt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.biomusicone.com/journalismPressekontakt:Jean-Louis FargierDirecteur - Co-créateur Bio Music One,info@biomusicone.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1519776/Bio_Active_Music.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1519777/Bio_Music_One_Logo.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/1519836/Article_BioMusicOne_PRNewswire_May2021_EN.pdfOriginal-Content von: Bio Music One, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156066/4925442