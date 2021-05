Die Aktien aus der asiatisch-pazifischen Region wurden am Donnerstag gemischt gehandelt, da Händler befürchten, dass die Notenbanken ihre Notfallprogramme zurückfahren könnten. Der Aktienmarkt vom chinesischen Festland schnitt am besten ab, nachdem die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai und Chinas Vizepremier Liu He heute Morgen ein "offenes" Gespräch hatten. Beide Seiten versuchen, einige ihrer Differenzen im Handel zu lösen. Dies waren die ersten Handelsgespräche zwischen Washington und Peking ...

