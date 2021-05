DJ Kering platziert Puma-Aktien zu je 90,30 Euro

Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Kering hat beim angekündigten Verkauf von Puma-Aktien 90,30 Euro je Anteilsschein erlöst. Am Vortag waren sie bei 93,60 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen. Somit seien 805 Millionen Euro für den Anteil von 5,9 Prozent am deutschen Sportartikelhersteller erlöst worden, teilte der französische Luxusgüterhersteller mit. Kering hält nach dem Teilverkauf jetzt noch 4 Prozent der Puma-Aktien. Mit dem erlösten Geld will Kering das eigene Finanzpolster stärken.

