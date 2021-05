Der Folienverarbeiter Anton Debatin in Bruchsal gehört zu den Top 100 Innovatoren 2020 in Deutschland. Gegründet im Jahr 1923 als papierverarbeitendes Unternehmen sind heute XX Mitarbeiter den Verpackungshersteller tätig. Mitte 2019 hat das Familienunternehmen unter der Geschäftsführung von Thomas Rose den französischen Marktführer für Verpackungen und Transport biologischer Proben L.E.S.S. France ...

