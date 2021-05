Die Nachfrage für Zuschüsse bei der Errichtung von privaten Ladestationen für Elektroautos in Deutschland steigt. Besonders hoch ist die Nachfrage in ländlichen Bereichen. Zuschüsse in Höhe von mehr als 22 Millionen Euro sind für die Errichtung von privaten Ladestationen für Elektroautos in Rheinland-Pfalz bereits bewilligt worden. Insgesamt habe es seit dem Programmstart Ende November bis Ende März Zusagen für rund 21.000 Anträge gegeben, teilte die KfW Bankengruppe in Frankfurt mit. Man gehe davon aus, dass bis heute weitere 1.000 Anträge hinzugekommen sind. "Wir...

