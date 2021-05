Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist gestern nach einem freundlichen Start in den Tag in die rote Zone gerutscht. Heute deutete sich schon vorbörslich ein schwieriger Tag an. Unter anderem gab es schlechte Nachrichten vom DAX-Riesen Bayer. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilian Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.