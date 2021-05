DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen ohne klare Richtung in Zinsdebatte

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne klaren Trend haben sich die asiatischen und australischen Aktienmärkte am Donnerstag präsentiert. Die Erleichterung, dass keine unmittelbaren geldpolitischen Straffungen trotz der steigenden Inflation anstehen, weicht immer mehr der Erkenntnis, dass dieser Moment aber nicht mehr allzu fern sein wird. Mit Randal Quarles hat nun ein weiterer Vertreter der US-Notenbank eine Diskussion über ein Zurückfahren der Wertpapierkäufe in den kommenden Monaten angeregt.

Wenig Gründe zur Hebung der Stimmung an den Börsen lieferten die ersten direkten Gespräche zwischen den Handelsbeauftragten der USA und Chinas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden. Konkrete Hinweise auf eine Aufhebung der gegenseitigen Zölle gab es nicht.

Die Rohstoffpreise in China fielen indes nach Berichten, wonach die chinesischen Bankregulierer die Banken angehalten haben sollen, keine an Rohstoffe gekoppelten Anlagen mehr an Privatanleger zu veräußern. China geht seit einiger Zeit gegen die zuletzt heftig gestiegenen Rohstoffpreise vor.

In Tokio drehte der Nikkei-225 um 0,3 Prozent ins Minus - gebremst von erneut steigenden Corona-Infektionen. Laut Berichten plant die Regierung am Freitag eine Entscheidung, ob der Corona-Notstand im Großraum Tokio, in Osaka und sieben weiteren Präfekturen ausgeweitet bzw. verlängert wird. Zudem verwiesen Händler auf die Neuordnung Japan-Indizes durch MSCI. Wie seit längerem bekannt fallen am Donnerstag zum Handelsschluss 29 Werte aus den japanischen MSCI-Indizes.

China-Börsen ohne klaren Trend

In China zeigte sich der Aktienmarkt zweigeteilt - wie in der gesamten Region. Während sich Schanghai etwas fester präsentierte, zeigte sich der HSI in Hongkong im späten Geschäft etwas leichter. Das Wachstum der Industriegewinne in China hat sich im April verlangsamt. Der Renminbi setzte seinen Höhenflug fort und zeigte sich so teuer wie zuletzt vor knapp drei Jahren. Der Binnen-Yuan wurde knapp 0,2 Prozent höher gehandelt als am Vortag. Ähnlich sah es beim freier handelbaren Außen-Yuan aus.

In Hongkong waren die Verluste indes breit gestreut. Zu den wenigen Gewinnern zählten Xiaomi mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent. Der Nettogewinn des Telekomkonzerns hatte sich im ersten Quartal mehr als verdreifacht. Der Computerhersteller Lenovo hat seinen Nettogewinn im vierten Geschäftsquartal mehr als versechsfacht und auch im Gesamtjahr einen Rekordwert erzielt. Das Wachstum steht im Einklang mit den starken Branchenumsätzen, insofern überraschten die guten Geschäftszahlen nicht. Der Kurs stagnierte in Hongkong.

In Südkorea stehen die Zeichen auf Zinserhöhungen

In Seoul sank der Kospi um 0,1 Prozent - belastet von Technologie- und Chemiewerten. Bauwerte stiegen dagegen. Die Bank of Korea hatte ihr Zinsniveau bestätigt, ihren Ausblick für Wachstum und Inflation für 2021 und 2022 aber angehoben. Damit dürften auch in Südkorea bald Debatten über geldpolitische Straffungen auf der Agenda stehen. Volkswirt Alex Holmes von Capital Economics rechnet mit einer Zinserhöhung von zweimal 25 Basispunkten im kommenden Jahr. Doosan Heavy Industries & Construction klettern um weitere 4,4 Prozent. Nach jüngsten Abmachungen auf internationaler Ebene hat sich der Ausblick des Kernkraftwerkbauers verbessert.

In Australien wurde der Markt von der Verhängung neuer Coronabeschränkungen gebremst, der S&P/ASX-200 schloss praktisch unverändert. Aufschläge im Rohstoff- und Technologiesektor wurden durch eine breite Schwäche des Gesamtmarktes aufgewogen. Im neuseeländischen Wellington gaben die Kurse mit 0,8 Prozent deutlicher nach, nachdem die Notenbank am Vortag Zinserhöhungen für 2022 angekündigt hatte. Belastet wurde der Markt auch von Fisher & Paykel Healthcare, die um 5,4 Prozent absackten. Das Indexschwergewicht hatte Anleger mit der Aussage verschreckt, dass der Medizintechniker sich keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr zutraue. Im abgelaufenen Geschäftsjahr verbuchte der Konzern einen Gewinnsprung um 82 Prozent.

Auffällig zeigte sich die Börse auf den Philippinen, wo der PSEi um 5,1 Prozent zulegte und den höchsten Tagessatz seit November verbuchte. Händler verwiesen auf Schnäppchenjäger - animiert durch Signale einer Verbesserung der Covid-19-Situation im Inselstaat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.094,90 +0,03% +7,71% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.549,01 -0,33% +4,37% 08:00 Kospi (Seoul) 3.165,51 -0,09% +10,16% 08:00 Schanghai-Comp. 3.606,76 +0,37% +3,85% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.088,78 -0,26% +7,07% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.157,10 +0,35% +10,63% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.587,17 +0,59% -3,04% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:48h % YTD EUR/USD 1,2200 +0,1% 1,2194 1,2245 -0,1% EUR/JPY 133,11 +0,0% 133,08 133,29 +5,6% EUR/GBP 0,8643 +0,1% 0,8635 0,8659 -3,2% GBP/USD 1,4116 -0,0% 1,4121 1,4143 +3,2% USD/JPY 109,11 -0,0% 109,14 108,84 +5,7% USD/KRW 1116,38 -0,0% 1116,91 1117,31 +2,8% USD/CNY 6,3789 -0,2% 6,3917 6,3944 -2,3% USD/CNH 6,3734 -0,1% 6,3813 6,3869 -2,0% USD/HKD 7,7612 -0,0% 7,7623 7,7625 +0,1% AUD/USD 0,7748 +0,1% 0,7744 0,7778 +0,6% NZD/USD 0,7298 +0,2% 0,7284 0,7309 +1,6% Bitcoin BTC/USD 38.265,26 -2,1% 39.095,26 40.531,01 +31,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,79 66,21 -0,6% -0,42 +35,6% Brent/ICE 68,38 68,87 -0,7% -0,49 +33,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,72 1.896,63 +0,2% +4,09 +0,2% Silber (Spot) 27,71 27,73 -0,1% -0,02 +5,0% Platin (Spot) 1.197,83 1.194,50 +0,3% +3,33 +11,9% Kupfer-Future 4,56 4,54 +0,6% +0,03 +29,4% ===

