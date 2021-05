Die Achterbahnfahrt der Kryptowährungen lässt manchen vom glühenden Anhänger zum verlustgeplagten Ablehner werden. Doch das eine ist so falsch wie das andere. "Bitcoin & Co. bieten definitiv keine nachhaltige Wertentwicklung, auf die sich eine echte Anlagestrategie aufbauen ließe", sagt Nikolas Kreuz, Geschäftsführer der INVIOS GmbH. "Doch genauso falsch wäre es, die zugrunde liegende Schlüsseltechnologie zu verteufeln." Derzeit gleicht der Handel mit Kryptowährungen einem Glücksspieler-Eldorado. "Ein Tweet genügt und die Kurse tanzen", sagt Kreuz. So markierte der Bitcoin gemeinsam mit anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...