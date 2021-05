Hamburg (ots) - Das Kath. Kinderkrankenhaus Wilhelmstift (https://www.kkh-wilhelmstift.de/)wurde von kununu, eine der bekanntesten Arbeitgeber-Bewertungsplattformen im deutschsprachigen Raum, mit der begehrten Auszeichnung "Best Company - von Mitarbeitern empfohlen" ausgezeichnet. In verschiedenen Kategorien können Mitarbeitende, Ehemalige und Bewerber ihre persönliche Einschätzung des Unternehmens anonym auf der Online Plattform veröffentlichen. Überdurchschnittlich gut wurde das Wilhelmstift in den Rubriken "Umgang miteinander", "Life-Work-Balance" sowie "Umgang mit älteren Kollegen" bewertet. Auch das Gehalt wurde von 75 Prozent der Abstimmenden als gut oder überdurchschnittlich gut bezeichnet."Diese Auszeichnung freut uns sehr", so Personalleiter und Pflegedirektor Markus Balters. "Es zeigt, dass wir in unserem Bestreben, unseren Mitarbeitenden eine professionelle Umgebung zu bieten, in der sie sich wohlfühlen und weiterentwickeln können, auf dem richtigen Weg sind. Selbstverständlich gibt es immer Luft nach oben, aber nur wenn wir wissen, wie unsere Mitarbeitenden denken und fühlen, können wir uns aktiv weiter verbessern."www.kkh-wilhelmstift.de/pflegejobsDas Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, ein Haus der ANSGAR GRUPPE, ist als Klinik der pädiatrischen Schwerpunktversorgung mit 261 (teil-)stationären Betten eine der größten Kinderkliniken Norddeutschlands. Im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin befinden sich 23 Fachbereiche unter einem Dach, die eine "medizinische Versorgung der kurzen Wege" ermöglichen. So können wir unseren ca. 12.000 stationären sowie 50.000 ambulanten Patientinnen und Patienten eine Spitzenmedizin bieten, die weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus Anerkennung findet.Standort: Hamburg, Stadtteil RahlstedtBettenzahl: 261 stationäre & teilstationäre BettenMitarbeiterzahl: rund 1.000Patientenzahl stationär: 12.000Patientenzahl ambulant: 50.000Geschäftsführer: Henning David-StudtÄrztlicher Direktor: Professor Dr. Peter HögerPflegedirektor: Markus BaltersPressekontakt:Katholisches Kinderkrankenhaus WILHELMSTIFT gGmbHMaike HinrichsReferentin Kommunikation & Fundraising+49 174 6839487m.hinrichs@kkh-wilhelmstift.deOriginal-Content von: Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147485/4925496