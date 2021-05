Wien (www.anleihencheck.de) - Der HUF (Ungarischer Forint) hat im letzten Monat gegenüber dem EUR um 4,5% aufgewertet (EUR/HUF von 364 auf 348), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies stehe im Einklang mit dem Gesamtbild, d.h. dem Auslaufen der dritten COVID-Welle, der schnellen Impfung (mehr als 50% der Gesamtbevölkerung hätten die Impfung bereits erhalten) und der Aufhebung der meisten Beschränkungen. Darüber hinaus habe sich der HUF-Anstieg in der letzten Woche beschleunigt, nachdem der Vizegouverneur der MNB einen Zinserhöhungszyklus ab Juni angekündigt habe. Am Dienstag, bei der Zinssitzung des Geldpolitischen Rates (MC), sei dies offiziell wiederholt worden: "...(der MC) ist bereit, die monetären Bedingungen proaktiv in dem Maße zu straffen, wie es notwendig ist, um die Preisstabilität zu gewährleisten und die Inflationsrisiken zu mindern." Gleichzeitig beabsichtige die MNB, ihr QE-Programmfortzusetzen, hauptsächlich mit dem Ziel, den Staatsanleihenmarkt gegen erneute Volatilität zu stabilisieren. ...

