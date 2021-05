Wien (www.anleihencheck.de) - Brasiliens Aktienmarkt und die Landeswährung legten im April deutlich zu, unterstützt vom positiven globalen Trend und von Hoffnungen auf eine Entspannung an der Pandemiefront, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "emreport".Das Gesundheitsministerium strebe an, bis Jahresende alle impfwilligen Brasilianer und Brasilianerinnen zu impfen. Die Industrieproduktion habe zuletzt nach einem zehnmonatigen Anstieg etwas nachgegeben, was aber den wirtschaftlichen Erholungstrend (noch) nicht gefährde. Dafür sei erstmals seit längerem die Arbeitslosenrate etwas gesunken. Wenig Freude dürfte der Notenbank der Preisauftrieb bereiten; die Inflationsrate habe mit 6,1% p.a. zuletzt den höchsten Wert seit vier Jahren erreicht. Anfang Mai habe die Zentralbank deshalb den Leitzins um 0,75% auf 3,5% angehoben - ein Schritt, der an den Märkten allgemein erwartet worden sei. ...

