Bei TUI lautet das Gebot der Stunde, massiv Kosten zu sparen. Deshalb bleibt in Hannover kein Stein auf dem anderen. Am dortigen Firmensitz sollen nun viele Büros aus verschiedenen Einheiten zusammengelegt werden. Darüber informierte TUI-Boss Fritz Joussen jüngst die Mitarbeiter, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber dem AKTIONÄR bestätigte.Konkret: In den kommenden 15 Monaten soll ein "TUI Campus" entstehen, wo bisher der große Deutschland-Komplex ist (Karl-Wiechert-Allee 23). Acht Konzern-Gesellschaften ...

