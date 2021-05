ROM (dpa-AFX) - Die Stimmung in italienischen Unternehmen und unter Verbrauchern hat sich im Mai deutlich aufgehellt. Die Unternehmensstimmung stieg von 97,9 Punkten im Vormonat auf 106,7 Zähler, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom mitteilte. Das ist der höchste Stand seit rund drei Jahren. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen.

Auch die Verbraucherstimmung hellte sich spürbar auf. Der entsprechende Indikator stieg von 102,3 Punkten im Vormonat auf 110,6 Zähler. Damit wurde das Niveau vor der Corona-Pandemie erreicht. Auch hier wurden die Analystenerwartungen übertroffen./bgf/jkr/stk