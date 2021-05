NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für HSBC anlässlich eines Anteilsverkaufs in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 414 Pence belassen. Die angekündigte Veräußerung von Niederlassungen an der US-Ostküste sei für die Großbank ein Schritt in die richtige Richtung, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / 01:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 01:32 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXGB0005405286