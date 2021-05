Berlin - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Äußerungen der Grünen-Spitze zu Waffenlieferungen an die Ukraine scharf kritisiert. "Frau Baerbock versucht jetzt mit fadenscheinigen Argumenten die außenpolitische Geisterfahrt von Robert Habeck zu rechtfertigen", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben).



"Angeblich sei alles ganz anders gemeint gewesen." Das seien "irritierende Signale" für eine Partei, die den Anspruch habe, ins Kanzleramt zu kommen. "Außenpolitik braucht gerade in diesen turbulenten Zeiten Verlässlichkeit und Substanz. Was wir bei den Grünen erleben, ist allerdings Selbstfindung auf der internationalen Bühne."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de