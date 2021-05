EURUSD konnte sich am Donnerstag nach einem Abpraller von der Unterstützung bei 1,2175 von den Intraday-Verlusten erholen und das lokale Hoch bei 1,2196 überwinden. Solange der Bereich bei 1,2175 nicht unterschritten wird, bleibt der Aufwärtstrend, der Ende März begann, intakt. Die übergeordneten Kursziele sind der Widerstand bei 1,2240 und das Mai-Hoch bei 1,2260. Da die Bären den Druck am Vormittag erhöhen, könnte die Reaktion an der Kurszone bei 1,2196 für den heutigen Handel entscheidend sein. ...

