Die meist kleinstrukturierten heimischen Betriebe haben oft nur eine dünne Eigenkapitaldecke. In Krisenzeiten kann einem das auf den Kopf fallen. Um hier mehr Widerstandsfähigkeit zu schaffen, ist Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) für eine steuerrechtliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdkapital, wie er am Donnerstag in einem Pressegespräch erklärte. Die Eigenkapitalquote der Firmen soll dadurch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...