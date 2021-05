FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AVEVA TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 4060 (3730) P - BARCLAYS RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 320 (265) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 200 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES IMPAX GROUP PRICE TARGET TO 1310 (1250) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RESUMES XLMEDIA WITH 'BUY' - TARGET 76 PENCE - HSBC RAISES SEVERN TRENT TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2780 (2570) PENCE - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1542 (1423) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM INITIATES CENTAMIN WITH 'SELL' - TARGET 82 PENCE - LIBERUM RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 325 (295) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH LAND TARGET TO 450 (410) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES M&G PRICE TARGET TO 260 (230) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES MEGGITT TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 491 (359) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de