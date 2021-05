Baader Bank vs. Börse Social Network: Der Titel klingt nach Duell, ist es aber nicht, denn die Baader Bank mit Nico Baader ist langjähriger Wegbegleiter unserer Firma. Den Titel schreib ich nur, weil sich die Themen und Zahlen ähneln. Die Baader Bank wird nämlich am 15. Juni gemeinsam mit der Wiener Börse die 2nd Virtual Austrian Conference London veranstalten. 21 Unternehmen österreichische Unternehmen haben bereits zugesagt. In unserer Austrian Visual Worldwide Roadshow wiederum, die presented by Captrace ist, haben wir aktuell 19 Präsentationen, werden bis 15. Juni noch deutlich aufstocken: https://boerse-social.com/austrianworldwideroadshowUnd: Michael Friedl, Head of Advantage Austria in NYC, wird unsere digitale Sammlung in den Staaten streuen ....

