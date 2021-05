Essen (ots) - Zimmerpflanzen sind wahre Wundermittel, wenn es darum geht, das Homeoffice einzurichten: Sie haben eine stresslindernde Wirkung, reinigen die Luft, dämpfen den Lärm und sind eine optische Bereicherung. Nicht überzeugt? Eine Studie im Auftrag von Blumenbüro Holland untersuchte die Wirkung von Blumen und Pflanzen auf das Lebensumfeld und die häusliche Arbeitssituation. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass sie ihr Lebensumfeld als deutlich angenehmer mit Blumen und Pflanzen empfanden und sich diese positiv auf ihre Arbeit im Homeoffice auswirkten. Der folgende Text erklärt, mit welchen positiven Eigenschaften Pflanzen den Arbeitsplatz bereichern und gibt Tipps für die Einrichtung.Natürliche LufterfrischungOb im Büro oder am Arbeitsplatz zu Hause, Pflanzen verbessern die Luftqualität, indem sie Schadstoffe aus der Luft filtern und die Luftfeuchtigkeit stabilisieren. Damit wirken sie vor allem in Konzentrationsphasen Antriebslosigkeit, Müdigkeit und Kopfschmerzen entgegen. Natürliche Energie-Booster und Luftreiniger für ein produktives Arbeitsumfeld sind Bogenhanf, Efeutute und Kentia-Palme. Ein netter Nebeneffekt der Efeutute: Sie reinigt die Luft und neutralisiert unangenehme Gerüche.Akustische MultitalenteAuch wenn das Homeoffice mittlerweile für viele zum Alltag gehört, haben nicht alle ein eigenes Arbeitszimmer. Eine sinnvolle Raumaufteilung und Abgrenzung zum Wohnraum können Wunder bewirken. Für eine klare visuelle Trennung des Arbeitsbereichs helfen die großen Blätter der Monstera sowie hohe Pflanzen wie Drachenbaum oder Kentia-Palme. Auch akustisch dienen diese Pflanzen als Barriere, denn sie reduzieren Umgebungsgeräusche und schaffen so eine entspannte Arbeitsatmosphäre. In einem kleinen Raum mit wenig Platz übernehmen Hängepflanzen diese Aufgabe. An hellen Orten ohne direktes Sonnenlicht eignet sich dafür beispielsweise die Schamblume.Beruhigende EigenschaftenNeben der Konsumentenbefragung von Blumenbüro Holland gibt es viele weitere unabhängige, wissenschaftliche Studien zu den positiven Eigenschaften von Pflanzen. Der Japaner Masahiro Toyoda fand beispielsweise heraus, dass Pflanzen besonders im Arbeitsumfeld für ein besseres Raumklima sorgen. Die pure Anwesenheit von Pflanzen in einem Raum sorgte dafür, dass Studienteilnehmer weniger Stress verspürten. Diese sowie andere Qualitäten wie ein gutes Raumklima und die Reduzierung der Hintergrundgeräusche, machen Pflanzen zu optimalen Begleitern im Homeoffice. Mit ihrer Hilfe lässt es sich konzentrierter und vor allem entspannter arbeiten.Grün, grüner, HomeofficeWer sich die natürliche Pflanzenkraft zunutze machen will, schafft sich einen Arbeitsplatz umgeben von grünen Mitbewohnern. Kräftige Grüntöne gepaart mit Holz- und Terracottafarben geben dem Raum Struktur. Ausgefallene Formen und Muster wie die der Monstera oder der Forellen-Begonie bereichern den Arbeitsalltag und regen dazu an, in neuen Dimensionen zu denken.Auch Pflanzengitter sind im Homeoffice beliebt. Darin finden die blattreichen Kollegen sowie nützliche Utensilien ihren Platz. Zusätzlich eignet sich das Gerüst aus Metall als Inspirations- oder Moodboard. Das gibt kreative Energie für den ganzen Tag. Bestückt mit extravaganten Sauerstoffproduzenten, beispielsweise der Bromelie und Kletter- oder Hängepflanzen, wird das Homeoffice schnell zum Lieblingsspot in den eigenen vier Wänden.Weitere Inspirationen und Informationen zu Pflanzen im Homeoffice gibt es auf https://www.pflanzenfreude.de/Über Pflanzenfreude.dePflanzenfreude.de ist eine Initiative von Blumenbüro Holland, die Konsumenten erleben lässt, dass man sich in der Gesellschaft von Pflanzen einfach wohler fühlt.Pressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Pflanzenfreude.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: pflanzen@zucker-kommunikation.deWeb: www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81644/4925696