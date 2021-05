Airbus will die Corona-Krise schnell hinter sich lassen und in zwei Jahren mehr Kurzstrecken-Maschinen bauen als vor dem Ausbruch der Pandemie. Der europäische Flugzeugbauer wies seine Zulieferer an, sich bis zum Frühjahr 2023 auf die Produktion von 64 Maschinen aus der A320-Familie pro Monat einzustellen.

